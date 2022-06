Volta Redonda incentiva a população a completar o esquema vacinal contra covid-19 - Divulgação

Publicado 23/06/2022 11:32

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda intensifica a campanha de aplicação das doses de reforço (3ª e 4ª) contra covid-19. A intenção é incentivar toda a população a partir de 12 anos a completar o ciclo vacinal contra a doença.

De acordo com o último levantamento divulgado, Volta Redonda já aplicou 175.938 terceiras doses (primeiro reforço). Neste momento, a 4ª dose (segundo reforço) é recomendada para todas as pessoas a partir de 40 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira em todas as 46 unidades (UBSs e UBSFs), das 9h às 16h. Sendo que algumas funcionam com horário estendido até as 18h30: Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande. Já nos fins de semana e feriados, acontece o plantão de vacinação no Zoológico Municipal (Zoo-VR), shoppings Sider e Park Sul e também nas UBSFs Conforto e Vila Mury.

A prefeitura ressalta que aguarda a chegada de novas remessas e a liberação técnica do Ministério da Saúde para estender ainda mais o público-alvo da vacinação.

Segundo o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, muitas pessoas aptas a receberem as doses de reforço ainda não retornaram às unidades de saúde. Por isso, o governo municipal faz a convocação para a população atualizar o esquema vacinal.

“Após uma alta procura pela primeira e segunda dose, percebemos uma procura mais tímida para as doses de reforço, principalmente em relação ao primeiro reforço (terceira dose), na faixa etária de 12 a 35 anos. Estamos estimulando que essas pessoas retornem às unidades de saúde e façam a vacinação o quanto antes”, falou o médico.

Ainda de acordo com o médico, a vacinação contra a gripe está disponível para toda a população, a partir de seis meses de idade, em todas as unidades básicas, até o dia 30 de junho. Segundo a SMS, as vacinas da gripe e da covid-19 podem ser aplicadas no mesmo dia, sem a necessidade de intervalo.