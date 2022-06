Projeto ensina técnicas para geração de renda - Cris Oliveira

Projeto ensina técnicas para geração de rendaCris Oliveira

Publicado 23/06/2022 11:17

Volta Redonda - O projeto “Cozinhas Mil” que consiste em aulas de culinária é realizado em Volta Redonda. A ideia é oferecer capacitação técnica que pode ser empregada para gerar renda extra às moradoras da cidade. No total serão quatro aulas.

Na aula inaugural, as alunas aprenderam a fazer nhoque de abóbora. Já no terceiro encontro que aconteceu na terça-feira, dia 21, na sede da SMDH, no bairro Nossa Senhora das Graças, as mulheres aprenderam fazer bolo de milho, pé de moça, massa amanteigada, massa chiffon de chocolate e brigadeiro base. O curso encerra na terça-feira, dia 28, com uma aula de salgados.

O curso gratuito teve início neste mês e é promovido pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda (SMDH), em parceria com a rede de Supermercados Bramil.

Segundo a organização do curso, o projeto tem por objetivo empoderar as mulheres a buscar rendas alternativas, tirando o máximo de rendimentos de produtos encontrados na rede de supermercados, podendo assim começar como empreendedoras, donas do próprio negócio. Ainda segundo a cheff do curso desta semana, Jiulia Ribeiro, o projeto existe há mais de 10 anos no Brasil.

“A ideia surgiu para fazer uma maior aproximação dos clientes com a empresa, criando uma responsabilidade social com a necessidade de ensinar a tirar o máximo dos nossos produtos mais rentáveis, com preços mais em conta. E com o passar do tempo, vimos esta necessidade de ensinar como uma nova fonte de renda extra para as nossas consumidoras e clientes”, falou Jiulia.

Uma das alunas, Gina Giffoni Fernandes, comentou sobre a oportunidade.

“Ótimo. Muito bom e bem organizado. A secretaria e as instrutoras estão de parabéns, porque é outro campo para gerar rendas às famílias, aprendendo a fazer esses bolos”, disse Gina.

Outra aluna, Roberta Braga, que trabalha na Fábrica de Fraldas da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) falou sobre a chance de aprender mais.

“Muito interessante, porque a maioria das mulheres que são donas de casa querem sempre aprender algo mais, conhecer as receitas, as medidas corretas. Aprendi bastante”, contou Roberta.

A secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda, Glória Amorim, lembrou que o aprendizado abre uma porta no mercado para as mulheres.

“O projeto ajuda as mulheres a buscarem uma autonomia financeira, melhorando a renda familiar. Na próxima aula, a última que encerra o curso que vai certificar as participantes, haverá aula de salgados”, disse Glória Amorim.