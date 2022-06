Material apreendido no Vila Brasília em VR - Divulgação/ PM

Publicado 24/06/2022 10:27

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos e também na apreensão de material do tráfico de drogas, em Volta Redonda. Durante a operação que aconteceu na quinta-feira, dia 23, no complexo Vila Brasília, uma intensa troca de tiros ocorreu.

Depois do confronto na Rua do Mutirão, os policiais realizaram uma varredura e encontraram um indivíduo, de 19 anos, sem vida. Com ele foram encontrados: 01 pistola, 01 carregador, 01 rádio comunicador e um aparelho celular.

Ainda no local, os agentes localizaram rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas. Todo material apreendido e os suspeitos detidos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (DP).

Cerca de 60 policiais militares atuaram na operação que contou com o apoio do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) e da Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda, através da Guarda Municipal.