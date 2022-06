Voltaço perdeu por 3 a 2 para o Olaria na tarde desta quinta-feira, dia 23 - Divulgação/ VRFC

Voltaço perdeu por 3 a 2 para o Olaria na tarde desta quinta-feira, dia 23Divulgação/ VRFC

Publicado 24/06/2022 11:01

O Voltaço foi derrotado por 3 a 2 pelo Olaria na tarde de quinta-feira, dia 23, em partida válida pelo Campeonato Carioca A2. O jogo aconteceu na Rua Bariri. O Volta Redonda entrou em campo com um time alternativo. Lacraia, contra, e Lelê marcaram os gols do Esquadrão de Aço. Macário, Lacraia e Ian marcaram para o Olaria.

A próxima partida do Volta Redonda pelo segundo turno do Estadual será contra o Macaé, na quarta-feira, 29, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Já pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço retorna a campo diante da Aparacidense-GO, no domingo, dia 26, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.