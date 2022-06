Obras na Policlínica da Mulher de VR entram em nova etapa - Cris Oliveira

Obras na Policlínica da Mulher de VR entram em nova etapaCris Oliveira

Publicado 24/06/2022 10:46

Volta Redonda - A Policlínica da Mulher de Volta Redonda, no bairro Aterrado, recebe obras de melhorias. O investimento é de cerca de R$ 1,1 milhão. A intenção é melhorar a estrutura física do local, já que a unidade tinha infiltrações e pisos desgastados.

As obras devem durar mais cinco meses e o serviço é fiscalizado pelas secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e de Saúde (SMS). Os serviços tiveram início no dia 24 de maio, e agora chegou a etapa de instalação hidráulica, com conexão da rede de água e esgoto.

Com a obra, a unidade será totalmente reformada: o piso será trocado, assim como as instalações elétricas e hidráulicas. Um novo sistema de ar-condicionado será colocado. Haverá ainda a troca dos revestimentos das paredes e louças, reforma dos banheiros e sanitários, e de toda a fachada com construção de novas rampas de acesso, com pintura das paredes internas e externas, informou a prefeitura.

Obras na Policlínica da Mulher de VR entram em nova etapa Cris Oliveira

A Policlínica da Mulher foi inaugurada há 16 anos. No local são realizadas consultas especializadas, procedimentos de diagnose específicos à saúde integral da mulher.