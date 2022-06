Estádio da Cidadania, o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foi selecionado para fazer parte da série "Estádios Históricos" - Pedro Borges-Secom/PMVR

Publicado 25/06/2022 11:30

Volta Redonda - O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foi selecionado para o documentário “Estádios Históricos”, da TV Brasil. Integrantes da produção da série realizaram uma visita técnica ao local na última quinta-feira, dia 23, e conheceram as instalações do estádio e também os serviços oferecidos no local para a população da cidade.

A diretora e roteirista da série, Maíra de Assis, disse que o programa irá visitar importantes estádios no Rio de Janeiro e São Paulo, para contar suas histórias através de entrevistas, imagens de arquivo e atuais. Ainda de acordo com ela, em cada episódio serão contados detalhes das construções, características gerais, curiosidades culturais e personagens que fazem parte da história de cada local.



“O estádio é muito legal. Tem uma proposta interessante de integração com a população, para não ficar apenas destinado ao calendário do futebol, que muitas vezes é restrito e dificulta a utilização do Poder Público. Então, oferecer serviços que beneficiam diretamente a população é muito interessante. Além de prestigiar o time da cidade, o Volta Redonda. Estamos aqui para contar esta história e tomara que a série faça jus a toda história da cidade, do estádio e do Voltaço também”, falou Maíra.



Além de Maíra, também estiveram presentes na visita técnica o diretor de fotografia, Denis Vianna, e o gerente de produção de conteúdo audiovisual da TV Brasil, Enio Puello.



“Tem uma estrutura muito boa. Realmente é impressionante. Não estamos fazendo os grandes estádios neste momento. Então, estamos contando a história de estádios menores, como o do Fluminense, do Bangu e do Vasco da Gama, e, se formos comparar, realmente, a estrutura aqui do Raulino é uma das melhores que já visitamos”, falou Puello.



O administrador do Estádio da Cidadania, Milton Faria, recebeu a equipe da TV Brasil e comentou que é um orgulho para Volta Redonda mostrar o estádio.



“O Raulino foi escolhido com razão, porque é um estádio perfeito para sediar jogos importantes. Além disso, ainda tem a parte da cidadania. Temos aqui clínica com especialista, centro de imagem, fisioterapia, centro oftalmológico, academia de musculação para a Melhor Idade, Academia da Vida, com aula de informática, de dança, tudo para a terceira idade, além de receber também um Campus de Universidade Federal a distância. Então, o Raulino é um estádio exemplar para todo o Brasil”, ressaltou Milton.



A previsão é que as gravações tenham início nos próximos meses e que a série seja reproduzida no final do ano, durante a Copa do Mundo de Futebol, em novembro no Catar. No estado do Rio de Janeiro, além do Raulino de Oliveira, foram selecionados os estádios das Laranjeiras, Moça Bonita, Luso Brasileiro, São Januário, São Cristóvão e Gávea.

Raulino de Oliveira



O estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, conhecido como Raulino de Oliveira, foi construído em 1950, e inaugurado em 15 de abril de 1951. O local foi reinaugurado em 17 de abril de 2004. O estádio que tinha arquibancadas de tábuas de madeira, passou a ser um dos mais modernos do país e um exemplo de ocupação social.

Na área esportiva, o estádio é casa do Voltaço, além de ser referência para competições nacionais e internacionais. Já na área social, o Raulino abriga polos de Educação, Saúde e de Serviço Social, que estão localizados embaixo das arquibancadas.