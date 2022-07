Publicado 01/07/2022 10:22

Volta Redonda - Neste fim de semana, Volta Redonda sedia o 25º Encontro Nacional de Motociclistas, na Iha São João. O encontro terá início às 18h desta sexta-feira, dia 1º, e segue no sábado, dia 2, durante todo o dia. O encerramento será na manhã de domingo, dia 03. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

De acordo com a organização, o parque de exposições da Ilha São João terá área de camping para os motociclistas, praça de alimentação e shows de rock’n roll. O evento promovido pelo Falcões de Aço Moto Club promete atrair motociclistas de todo o Brasil, como explica o presidente do grupo, Manuel Esmeraldo Filho.

“Este encontro em Volta Redonda é um dos mais prestigiados do país pelo espaço que temos aqui na Ilha São João. E este ano ainda tem o fator saudade, já que ficamos por dois anos sem um grande evento por conta da pandemia”, disse Esmeraldo.

Manuel Esmeraldo Filho falou ainda sobre o tradicional boi no rolete, presente em todas as edições do encontro.

“O boi inteiro começa a ser assado no sábado pela manhã e pode ser saboreado no fim da tarde. Todo mundo quer uma lasquinha”, falou o presidente do grupo.