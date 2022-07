Publicado 01/07/2022 18:24 | Atualizado 01/07/2022 18:28

Volta Redonda - Na última quinta-feira, dia 30, ocorreu a cerimônia de formatura do Curso Profissionalizante de Mecânica de Motos no CRIAAD de Volta Redonda. A capacitação que foi ministrada pelo professor Reinaldo Vasconcelos Pereira contou com aulas práticas e teóricas, em espaço próprio na Unidade.

A iniciativa é uma parceria com a Fundação Beatriz Gama, Instituição Pública do Município. Quatro adolescentes, sendo três que ainda cumprem medida de semiliberdade e um egresso receberam o certificado pela conclusão do curso. Além destes, mais sete jovens também foram certificados.

“A conclusão do curso significa um passo valioso para os socioeducandos, possibilidade futura de inserção no mercado de trabalho e um verdadeiro estímulo para a continuidade das atividades”, disse o Coordenador Regional do Polo Socioeducativo Sul Fluminense, Adriano Guedes Custódio.