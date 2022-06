Evento acontecerá no Clube dos Funcionários, entre os dias 1º a 3 de julho - Divulgação

Publicado 30/06/2022 10:28

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai receber nos dias 1º, 2 e 3 de julho, o 'DESENVOLVE RJ', que tem como objetivo promover o encontro entre empresários e empreendedores da região. O evento, no Clube dos Funcionários da CSN, será gratuito, das 13 às 22h. Uma Rodada de Negócios será promovida pelo SEBRAE, no dia 02 de julho, das 9 às 13h. O encontro ainda contará com uma feira com cerca de 60 expositores.



A programação também terá palestras ministradas por especialistas levados pelo SENAC RJ. Os seguintes temas serão abordados durante o encontro: “Como o marketing digital pode impulsionar o seu negócio: técnicas e dicas para empreendedores”, “Oportunidades com turismo cafeeiro no interior do Rio”, “Atendimento ao público como diferencial competitivo”, Quem vê close não vem corre: o marketing pessoal nas redes sociais”, “Imagem é tudo: como fazer fotos perfeitas com celular” e “Rota etílica: as cachaças do Sul Fluminense”.

O evento é uma realização da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) e do SENAC RJ, e conta com apoio do SEBRAE RJ e em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.