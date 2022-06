Projeto "Cultura em Ação" do Ministério do Turismo está em VR - Cris Oliveira

Publicado 29/06/2022 19:14

Volta Redonda - Durante toda esta quarta-feira, dia 29, apresentações de circo, cinema, música e teatro aconteceram na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O evento faz parte do projeto “Cultura em Ação”, do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson Souza, o projeto que faz um tour pelo país, já tem toda a estrutura contratada por eles, e sem custo algum para a cidade.

“É um projeto de várias culturas integradas. Você tem circo, música, teatro, cinema e oferece para a população de forma gratuita, segura, e em um local arejado, aberto. Só temos a ganhar em receber projetos como este, que são nacionais e estão excursionando pelas principais cidades do país”, explicou Anderson.

A programação teve quatro horários de apresentação: às 9h30, com a Peça Eco-Clown, na parte da tarde, a peça “Enguiçou” e o filme “O Parque dos Sonhos”, às 15h e 17h, respectivamente. E por último, às 19h, o Coral Municipal de Volta Redonda se apresentou para o público presente.

Alunos dos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de Volta Redonda, do CAPD (Centro Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência) e de outros projetos sociais do município assistiram aos shows.