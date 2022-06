Coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, e a assessora técnica de Programas e Projetos da CoordJuv (Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda), Katya de Souza Aguiar - Geraldo Gonçalves

Coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, e a assessora técnica de Programas e Projetos da CoordJuv (Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda), Katya de Souza AguiarGeraldo Gonçalves

Publicado 28/06/2022 11:08

Volta Redonda - Duas Integrantes da Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda irão participar do “Projeto de Formação Continuada em Políticas Públicas para Jovens Atores Políticos”, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As representantes serão: a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, e a assessora técnica de Programas e Projetos da CoordJuv (Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda), Katya de Souza Aguiar.

O programa da FGV tem o objetivo de capacitar jovens operadores de política pública. O município de Volta Redonda participou do processo depois da divulgação nacional com governos municipais, estaduais e atores públicos pela Fundação Getúlio Vargas, além do compartilhamento de informações pela SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo).

“Por meio de agenda municipal, realizamos o envio de currículos, materiais pessoais e profissionais, projetos, ações e programas municipais com informações sobre o que o município vem desenvolvendo por meio da pasta municipal para juventude, como atuamos na questão de políticas públicas, e como tem sido o processo de reconstrução da política pública para as juventudes em Volta Redonda”, disse a coordenadora da Juventude.

Após o processo de seleção interna, que analisa a capacidade técnica, perfil e dados fornecidos, a FGV realizou a seleção dos 51 jovens do país que participarão do projeto. O programa é realizado pelo Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional (NPII) da FGV, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. O NPII produz conteúdo sobre questões a nível internacional, com a intenção de abrir mercados e parcerias no exterior, além de trazer soluções inteligentes, ideias e investimentos para o Brasil.

“E tivemos nesta semana o resultado que a equipe Coordjuv representará Volta Redonda na formação”, relatou Larissa Garcez, que é formada em Direito pela UFF (Universidade Federal Fluminense) e pós-graduanda em Gestão Pública pela PUC (Pontifícia Universidade Católica).

As ações do programa ocorrerão nos meses de julho e agosto. Os temas abordados serão: Características e Avaliações de Políticas Públicas; Interpretação e Estatística, Banco de Dados, LGPD e Tratamento de Dados; Mapeamento e Acesso a Financiamentos para Projetos e Programas Públicos; e Tecnologias Emergentes e suas Ferramentas Aplicadas.

Graduada em História pela UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e técnica em Automação Industrial pelo IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), a assessora Katya falou sobre a importância de participar do projeto e representar a cidade.

“Estou muito feliz e honrada em termos sido selecionadas para participar desse projeto. Sabemos o peso e a importância que tem a FGV, sendo uma instituição referência, e podermos representar Volta Redonda nessa capacitação será, sem dúvidas, muito importante enquanto agentes de políticas públicas para a juventude no município”, contou Katya, que também foi pesquisadora pela Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).