Decreto retoma o uso obrigatório de máscaras faciais em locais fechados em VRDivulgação

Publicado 27/06/2022 18:05 | Atualizado 27/06/2022 18:06

Volta Redonda - O município de Volta Redonda retorna com o uso obrigatório de máscaras faciais em locais fechados. A decisão foi divulgada pela prefeitura na tarde desta segunda-feira, dia 27. De acordo com o decreto nº 17. 189, a medida acontece devido ao aumento de casos de covid-19 na cidade.

Ainda conforme o Art. 1º do documento “o uso de máscara facial de proteção respiratória, passa a ser obrigatório para as pessoas que frequentem ambientes de uso público sem ventilação natural, no município de Volta Redonda”.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu ampliar o público-alvo para receber a 4ª dose (o segundo reforço) em Volta Redonda, a partir desta terça-feira, 28. Na cidade, o reforço já estava disponível para pessoas a partir de 40 anos, mas agora maiores de 18 anos, que já tenham tomado a terceira dose há mais de quatro meses e se sintam expostas a situações de risco (viagens, atividades de trabalho, estudo ou quaisquer outras situações), também poderão receber a vacina).



A vacinação acontece nas 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 09h às 16h, sendo que algumas unidades funcionam com horário estendido até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.



A SMS destaca a importância de que a população mantenha seus esquemas de vacinação atualizados. “A vacina combate o avanço de novas variantes e o registro de hospitalizações e óbitos, em especial ao grupo de risco”, diz a nota da secretaria.