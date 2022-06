Cães e gatos são adotados em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 28/06/2022 09:55 | Atualizado 28/06/2022 15:51

Volta Redonda - Animais ganharam novos lares na 18ª edição do espaço de adoção “Família Animal” da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda. Sete animais foram adotados, sendo quatro cães e três gatos. O evento aconteceu no último sábado, dia 25, no estacionamento de um supermercado, no bairro Aterrado.

Segundo a coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, para adotar um animal durante o evento, o interessado deve apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência. Ainda precisa ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

“Praticamente todo fim de semana estamos promovendo o “Família Animal”, no incentivo à adoção responsável. Os animais disponibilizados eram provenientes de acumuladores acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos e resgatados nas ruas, que se encontram sob a tutela de protetores independentes ou ONG de proteção animal”, falou Ana.

Quem desejar doar animais deve procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrar e ser orientado sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção. O telefone disponível para outras informações é o (24) 3350-7123, ou ainda na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, no bairro Aterrado.