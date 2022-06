Ação realizada pelo CRAS Rústico, acontecerá das 9h30 às 15h, na Praça Costa e Silva - Divulgação/ Arquivo

Publicado 28/06/2022 10:09

Volta Redonda - O programa “Ação Comunitária” da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda atende o bairro Eucaliptal nesta terça-feira, dia 28. As atividades serão realizadas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Rústico, das 9h30 às 15h, na Praça Costa e Silva, perto da Igreja Santa Cruz.

O evento oferecerá serviços da rede de assistência comunitária, orientações de saúde, jurídicas e ações recreativas para a população local, como: cortes de cabelo gratuitos, atendimento de trancista e manicure, orientações de saúde, por meio de profissionais da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) e Centro Odontológico, projeto Advogado Social.

Além disso, haverá exposição de bordados, desenhos, apresentação de capoeira e o caminhão da Brinquedolândia para as crianças, como explica a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte.

"Estes eventos servem para que as pessoas conheçam o que os Centros de Referência de Assistência Social e os outros parceiros da rede ofertam. Além de conseguirmos ajudar o morador a conseguir resolver alguma pendência, estamos dando a oportunidade de acessar o serviço e garantir seus direitos. Através do 'Ação Comunitária' levamos aos bairros o cadastramento (CadÚnico), aulas de inclusão produtiva, que é a formação de cabeleireiras, manicures, trancistas, profissionais que trabalham com maquiagem, marceneiro; além da Inclusão Digital, que envolve o ensino da informática. Ofertamos também o serviço de convivência para os idosos, entre outros", disse Carla Duarte.