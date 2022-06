Com 226 novas contratações, setores de Serviços e Comércio se destacaram - Cris Oliveira

Publicado 28/06/2022 16:00

Volta Redonda - O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgou nesta terça-feira, dia 28, que o mês de maio registrou saldo positivo na geração de empregos em Volta Redonda. Os dados mostram 226 novas vagas criadas – foram 2.503 admissões contra 2.277 desligamentos.

O setor que se destacou positivamente em Volta Redonda foi o de Serviços, com 1.290 profissionais admitidos e 1.029 demissões – saldo positivo de 261 novas contratações. Em segundo vem o Comércio com 155 vagas criadas (788 admissões contra 633 desligamentos), conforme as informações do Ministério do Trabalho e Previdência.

Já os setores de Construção (saldo positivo de 20 vagas criadas) e Agropecuária (1) ficaram em terceiro e quarto lugar. A Indústria foi o único setor com saldo negativo (211 desligamentos). O saldo positivo de maio mostra recuperação na geração de emprego da cidade, em relação ao mês de abril, que teve saldo negativo de 143.

“Os números mostram que estamos no caminho certo, trabalhando para recuperar nossa cidade e incentivar o desenvolvimento econômico da região. Estão sendo desenvolvidas ações em todas as áreas para que a economia da cidade continue crescendo e novos empregos sejam gerados para a população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.