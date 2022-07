Inauguração aconteceu nesta quinta-feira, dia 30 - Divulgação

Inauguração aconteceu nesta quinta-feira, dia 30Divulgação

Publicado 30/06/2022 23:29 | Atualizado 30/06/2022 23:36

Volta Redonda - O Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann (HERZA), em Volta Redonda conta agora com um centro cirúrgico destinado à cirurgia geral e ortopédica. O local tem quatro salas com capacidade para 200 procedimentos por mês. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira, dia 30.

Referência no atendimento de média e alta complexidade na região do Médio Paraíba, o hospital atende a uma população de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas de 12 cidades. A unidade, além do centro cirúrgico, também ganhou 18 leitos de enfermaria para pré e pós-operatório e quatro consultórios que irão atender a demanda do novo setor.

“É sempre um grande orgulho inaugurar equipamentos que vêm beneficiar a saúde da população. O Zilda Arns é referência na região. Esses investimentos permitem que o morador tenha atendimento de qualidade perto de casa”, disse o governador Cláudio Castro.

O hospital Dra. Zilda Arns Neumann conta ainda com 237 leitos para internação, sendo 109 de UTI adulto e 30 de UTI pediátrica. A unidade foi inaugurada em março de 2018, e mais de 25 mil atendimentos já foram realizados no local. No ano da inauguração, o deputado Gustavo Tutuca destinou uma emenda parlamentar de R$ 42 milhões que permitiu a abertura da unidade.

“Esse hospital foi sonhado durante muito tempo e tenho muito orgulho de ter contribuído para a abertura do hospital regional. Foi uma unidade muito importante no enfrentamento à Covid-19 e foi referência no estado, principalmente aqui na região. Agora, no momento em que os números da pandemia diminuem, a gente avança com a implementação do novo centro cirúrgico. é gratificante saber que a população quando precisar de um atendimento de qualidade poder encontrar aqui no Zilda Arns. E mais uma vez agradecer ao governador Claudio Castro a atenção e o carinho com o interior do estado”, falou Tutuca.

Também na cerimonia de inauguração, o município de Pinheiral recebeu recursos para ampliação de hospital Divulgação

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, Ednardo Barbosa, que é prefeito de Pinheiral (cidade que faz divisa com Volta Redonda), lembrou do início das obras e falou sobre a importância do Hospital Regional. Ao final da cerimônia de inauguração, o governador Cláudio Castro entregou um certificado de R$ 6,3 milhões ao prefeito de Pinheiral, para reforma, ampliação e aquisição de mobiliário para o Hospital Geral Aurélio Gonçalves Barbosa.