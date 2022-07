Partida neste domingo, dia 10, no estádio Raulino de Oliveira será às 18h - Divulgação

Publicado 10/07/2022 16:35

Volta Redonda - Neste domingo, dia 10, o Voltaço recebe o Mirassol-SP no estádio Raulino de Oliveira. O jogo-chave pela 14ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro será às 18h.

O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, comenta a importância de fazer uma partida sem erros.

“Um jogo muito difícil, contra, na minha concepção, a melhor equipe da competição, mas temos potencial para sairmos daqui vencedores. Será um jogo que precisamos muito vencer e conseguir os três pontos, para afastar o Z4 e nos manter no pelotão que está brigando pela zona de classificação. Para isso, teremos que errar muito pouco e qualificar muito para que a gente possa conseguir esta importante vitória”, disse Rogério Corrêa.

Todos os torcedores que forem ao Raulino de Oliveira assistir a Volta Redonda e Mirassol pagarão meia-entrada: R$ 10. Já as gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 10, a partir das 16h, nas bilheterias do estádio.