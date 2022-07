Volta Redonda vence Mirassol-SP por 2 a 1 - Divulgação

Publicado 11/07/2022 10:05

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Mirassol-SP por 2 a 1 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo aconteceu na noite de domingo, dia 10. O primeiro gol do Voltaço saiu na primeira etapa aos 12 minutos com Caio Vitor. O Mirassol chegou ao empate aos quatro minutos, com Camilo, de pênalti. E Wellington Silva marcou para o Esquadrão de Aço nos acréscimos da etapa complementar, aos 52 minutos.

Ainda no segundo tempo de jogo, os dois times ficaram com dez homens em campo aos 34 minutos. Após dois minutos com o jogo parado, o árbitro retirou o cartão amarelo que tinha dado para o Pedrinho, depois da falta em Luiz Gustavo, e expulsou o atacante. O zagueiro da equipe paulista também saiu de campo lesionado, deixando o Mirassol com um jogador a menos porque já tinha realizado as cinco substituições.

Com o resultado, o Volta Redonda entra na zona de classificação para a fase seguinte da competição. O próximo jogo do Voltaço será contra o Manaus, na segunda-feira, dia 18, às 20h, na Arena Amazônia. Já pela A2, a partida será contra o Angra dos Reis, na quarta-feira, dia 13, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.