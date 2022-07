SMS de Volta Redonda representa o Rio de Janeiro em evento nacional sobre o SUS - Divulgação

Publicado 14/07/2022 11:57

O projeto Terapia Comunitária On-line, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, foi apresentado na 17ª Mostra Brasil, aqui tem SUS, promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Campo Grande (MS). A apresentação ocorreu na manhã de terça-feira, dia 12.

O trabalho ficou em segundo lugar no Estado do Rio depois da participação de forma virtual, no mês de abril, na 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde. De acordo com umas das idealizadoras do projeto, a médica de família da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Silvia Mello dos Santos, que está em Campo Grande, a iniciativa, implantada no ano passado para oferecer, de forma gratuita, uma rede de amparo emocional a qualquer pessoa, mas especialmente a quem perdeu alguém para a covid-19, se tornou referência para todo o país.

“Neste evento são expostas experiências de sucesso dos trabalhadores do SUS, todos os estados do país estão representados. E o trabalho de Volta Redonda ficou em segundo lugar entre os cinco escolhidos pelo Rio de Janeiro. É um grande orgulho para nosso município e uma grande oportunidade de divulgar uma metodologia de cuidado dentro da Atenção Primária em Saúde, de forma gratuita, com qualidade, equânime e inclusiva”, falou a médica.

O objetivo da "17ª Mostra Brasil, aqui tem SUS", que acontece até sexta-feira, dia 15, é promover o encontro, a troca de experiências, a construção de novos conhecimentos e o aprendizado entre trabalhadores e gestores da saúde na esfera municipal.