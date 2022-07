Furban Volta Redonda entrega investimentos em contenção - Divulgação

Publicado 15/07/2022 18:25

Volta Redonda - Seis obras de contenção foram entregues nesta semana, em Volta Redonda, para celebrar o aniversário de 68 anos da cidade, neste domingo, dia 17. Segundo o Fundo Comunitário (Furban-VR), além desses investimentos, pelo menos sete novas obras estão em andamento. Os serviços abrangem construção ou reparos em muros de contenção, acessibilidade de pedestres, com a melhoria de vias, praças e outros espaços públicos.

Ainda segundo os dados do Furban, as melhorias já concluídas ocorreram nos bairros Padre Josimo, Belo Horizonte, Água Limpa, Eucaliptal e Jardim Belmonte. O total do investimento é de R$ 426.231,00. No bairro Belo Horizonte, os serviços aconteceram em muros na Rua 6. Já no Padre Josimo e Jardim Belmonte, as equipes construíram muros de contenção na Rua 16 e na Rua Barão de Mauá. No bairro Eucaliptal, na Rua João Haasis foi construída uma rampa para adequação na acessibilidade; e na Rua Eloy Pereira Pimentel, na Água Limpa, uma escada recebeu reparos.

O diretor técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, relata que esta época do ano, período de estiagem, é favorável para a realização de trabalhos preventivos. Estão previstas até agosto, mais oito intervenções, entre elas: reformas, regularização ou construção em vários bairros da cidade, sendo que sete delas já estão em execução.

“Iniciamos uma série de obras que estão sendo executadas desde o dia 4 de julho. Se tratam de serviços como a reforma e colocação de calha, regularização de meio fio, revitalização de praças e construção de muro de contenção com muro grampeado, entre outros. O objetivo é mitigar os riscos existentes”, falou Oliveira.

As intervenções são realizadas nos bairros: Brasilândia, Vale Verde, Voldac, Retiro, Vila Americana, Monte Castelo e Vila Santa Cecília. O prazo para execução é entre 30 e 90 dias e o valor do investimento é de R$ 531.485,08.