Curso contempla jovens com idade entre 16 a 29 anos - Divulgação

Curso contempla jovens com idade entre 16 a 29 anosDivulgação

Publicado 14/07/2022 17:37

Volta Redonda - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), ligado à Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) realizou a formatura da 29ª turma do Programa Capacitar Hotelaria e Serviços, em parceria com a Fundação CSN. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira, dia 13, no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) em Volta Redonda.



Com duração de 6 meses, a capacitação com aulas teóricas e práticas supervisionadas, foram realizadas no Hotel-Escola Bela Vista e no Vila Business Hotel. A intenção do curso é habilitar jovens da região Sul Fluminense para o mercado de trabalho e primeiro emprego. Entre outros módulos, o programa oferece as seguintes aulas: atendimento ao cliente, eventos, reservas, garçom, bar e recepção.



Para participar, os jovens precisam ter entre 16 a 29 anos, ter concluído o ensino fundamental em escola pública e ter cadastro em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da prefeitura. O processo de seleção acontece pelo CRAS e inclui uma análise do perfil socioeconômico.

Curso contempla jovens com idade entre 16 a 29 anos Divulgação



Na formatura desta atual turma, três adolescentes receberam a certificação, dois cumprindo medida socioeducativa e um egresso. A coordenadora do Capacitar Hotelaria e Serviços, Rosilene Gomes, comentou sobre a iniciativa.



“A parceria com as prefeituras locais reforça a tradição da Fundação CSN como uma instituição educacional voltada para a formação profissional” disse Rosilene.



Segundo o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, a assinatura do convênio com a Fundação CSN foi renovada. Ele também falou que a parceria continuar.



“Com as oportunidades certas e esforço, eles podem construir um novo projeto de vida. São 12 anos de parceria e, desde então, ela tem resultado em ótimos frutos para os jovens que passam pelo Degase. Com a renovação desse convênio tenho certeza que, juntos, mudaremos para melhorar a vida de ainda mais adolescentes”, falou o diretor.



O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, falou sobre a importância do projeto e a oportunidade oferecida para os jovens.



“A socioeducação do estado do Rio de Janeiro está se aprimorando, sendo referência de boas práticas por todo o país. Temos a possibilidade de construir uma nova realidade para os jovens que atendemos. Estamos vendo uma mudança de paradigmas, com investimento na educação e no acolhimento social, com o desenvolvimento de oportunidades para todos”, frisou o secretário de educação, Alexandre Valle. Na formatura desta atual turma, três adolescentes receberam a certificação, dois cumprindo medida socioeducativa e um egresso. A coordenadora do Capacitar Hotelaria e Serviços, Rosilene Gomes, comentou sobre a iniciativa.“A parceria com as prefeituras locais reforça a tradição da Fundação CSN como uma instituição educacional voltada para a formação profissional” disse Rosilene.Segundo o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, a assinatura do convênio com a Fundação CSN foi renovada. Ele também falou que a parceria continuar.“Com as oportunidades certas e esforço, eles podem construir um novo projeto de vida. São 12 anos de parceria e, desde então, ela tem resultado em ótimos frutos para os jovens que passam pelo Degase. Com a renovação desse convênio tenho certeza que, juntos, mudaremos para melhorar a vida de ainda mais adolescentes”, falou o diretor.O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, falou sobre a importância do projeto e a oportunidade oferecida para os jovens.“A socioeducação do estado do Rio de Janeiro está se aprimorando, sendo referência de boas práticas por todo o país. Temos a possibilidade de construir uma nova realidade para os jovens que atendemos. Estamos vendo uma mudança de paradigmas, com investimento na educação e no acolhimento social, com o desenvolvimento de oportunidades para todos”, frisou o secretário de educação, Alexandre Valle.