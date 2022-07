Cerimônia de entrega aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 14 - Geraldo Gonçalves/PMVR

Cerimônia de entrega aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 14Geraldo Gonçalves/PMVR

Publicado 15/07/2022 18:53

Volta Redonda - Um novo deck e garagem para embarcações da Coordenadoria Municipal Proteção e Defesa Civil (Compdec) foram inaugurados na manhã de quinta-feira, dia 14. A plataforma foi construída por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Ainda dois barcos, um bote para quatro pessoas e uma lancha com seis lugares foram reformados e recuperados.

A plataforma construída em concreto com acesso direto ao Rio Paraíba do Sul mede 12m x 5m de largura. No fim da rampa, uma garagem foi construída onde ficarão baseadas as duas embarcações para procedimentos mais rápidos. A garagem coberta possui um guindaste elétrico para descer e recolher as embarcações.

A inauguração abriu as comemorações do aniversário de 68 anos de Volta Redonda, celebrado no domingo, dia 17. Participaram da cerimônia, o prefeito Antônio Francisco Neto, o coordenador da Compdec, Rubens Siqueira, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e 20 agentes do órgão de defesa.

“Era um sonho antigo que realizamos hoje com o apoio do prefeito Neto, da Secretaria de Infraestrutura, Poliana Gama, da atenção especial da ex-secretária de Educação, Therezinha Gonçalves, e da secretária da Smac, Carla Duarte”, disse o coordenador Rubens Siqueira.

Ainda segundo o coordenador, a nova estrutura e a recuperação do bote facilitarão o dia a dia do órgão e irá auxiliar nas ações de fiscalização com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Teremos melhor capacidade de resposta, monitoramento das áreas de preservação ambiental, através do Rio Paraíba do Sul, dentro do perímetro do município de Volta Redonda. Conseguiremos mapear e monitorar as possíveis degradações ambientais, as construções e aterros irregulares e, principalmente no período de chuvas, que vai de novembro a março. Assim, teremos uma melhor capacidade para atender a população ribeirinha, em casos de elevação e risco de alagamentos”, esclareceu Rubens.

Durante a inauguração, o coordenador da Defesa Civil, lembrou que Volta Redonda foi reconhecida como “Cidade Resiliente” pela ONU (Organização das Nações Unidas).

“A cidade tem até 2030 para atingirmos a resiliência total, mas já somos considerados resilientes pela capacidade de resposta operacional que o município está preparado. Em um ano e meio de gerência, reestruturamos a Defesa Civil por completo, coisa que normalmente os órgãos levam no mínimo de três a quatro anos”, destacou.

Rubens aproveitou o momento para agradecer a equipe pelo comprometimento com o trabalho realizado.

“Externo aqui o meu agradecimento aos nossos agentes, que são incansáveis, entre a coordenação e a assessoria técnica e operacional, que trabalham numa escala de 24 horas ininterruptas. Isso demonstra não só qualificação e capacitação dos agentes, mas o comprometimento, nas ações da Defesa Civil. Se hoje, percorrermos as mesas dos técnicos da Defesa Civil, não temos nenhuma vistoria e nenhuma ocorrência pendente. A Defesa Civil trabalha nas ações de antecipação, prevenção, preparação e resposta. Isso quer dizer que você antecipa e não mais previne. Esse prêmio da ONU é o reconhecimento do fruto do trabalho que temos realizado neste um ano e meio”, ressaltou Rubens.

O prefeito Antônio Francisco Neto elogiou o trabalho do grupo e disse que a obra ficou em um ótimo padrão.

“Nossa Defesa Civil está bem preparada e pronta para atender a população e, por isso, toda a equipe está de parabéns. Contem sempre com o governo e o que for preciso para investir neste órgão nós vamos fazer, pois com a atuação de vocês, a Defesa Civil salva a vida da nossa população. Vocês estão sempre na frente e preparados para prestar um serviço de excelência. Somos uma das melhores Defesa Civil do estado”, comentou Neto.