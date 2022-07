Quem foi ao Restaurante Popular encontrou o local com bandeirinhas, balões e os funcionários vestidos a caráter - Cris Oliveira

Publicado 15/07/2022 19:11

Volta Redonda - O Restaurante Popular de Volta Redonda antecipou as celebrações do aniversário da cidade (domingo, dia 17) e serviu um almoço especial na quinta-feira, dia 14. O espaço foi decorado com o tema de festa julina, com bandeirinhas, balões e os funcionários vestidos a caráter. Ainda no cardápio, comidas típicas dos “arraiás”, como salsichão com farofa e canjica.

Segundo a coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal da Ação Comunitária (Smac), a nutricionista Cristiane Seabra, ideia é utilizar datas comemorativas para promover cardápios especiais.

“A Smac, através da Segurança Alimentar, tem como objetivo de garantir a alimentação das pessoas, mas a forma como isso é feito torna tudo mais especial. Pensando nisso, sempre tentamos alinhar o acolhimento e uma alimentação de qualidade. Sem esquecer que tudo isso é feito por uma grande equipe”, falou Cristiane Seabra.

O morador do bairro Aterrado, Venceslau Almeida, de 77 anos, gostou do cardápio especial de aniversário da cidade.

“Sou muito fã de comida industrial e praticamente todos os dias estou aqui almoçando. O cardápio especial hoje está muito bom e estou gostando bastante”, disse o morador.

Já o casal Luzia Amélia de Souza, de 69 anos, e Dejair de Souza, de 65, moradores do bairro Fazendinha, costumam ir ao Restaurante Popular e elogiaram o almoço especial.

“Sempre está muito bom, mas hoje está especial demais. Tá aprovado. Nota 10!”, elogiou Luzia.

Morador do bairro Voldac, Alexander Martins, de 43 anos, aproveitou a festividade para almoçar com os filhos.

“Pelo menos uma vez na semana venho almoçar aqui. Ficou muito legal o cardápio, a ornamentação, os funcionários todos a caráter e também a comida que estava muito boa. O Restaurante Popular é muito importante porque oferece uma comida de muita qualidade, com supervisão de uma nutricionista e a um custo baixo”, declarou o morador.

Mais de 261 mil refeições foram servidas nos seis primeiros meses de 2022 no Restaurante Popular de Volta Redonda. Foram 221.838 almoços e 39.571 cafés da manhã. Aproximadamente mais de duas mil pessoas são atendidas no local por dia, cerca de 300 para o café da manhã, das 7h às 9h, e 1,8 mil para o almoço, das 11h às 14h30.

Com o subsídio de mais de 50% dado pelo governo municipal, o almoço sai a R$ 3,50 e o café da manhã a R$ 1,50 para a população. O almoço tem custo total de R$ 8,83 e a prefeitura arca com R$ 5,33 deste valor; o desjejum sai a R$ 3,07, sendo R$ 1,57 pago pelo município. O Restaurante atende de segunda a sexta-feira, na Avenida Integração, no bairro Aterrado.