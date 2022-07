Bruno Santos e Rafhael Lucas marcaram os gols do Volta Redonda - Divulgação/ VRFC

Publicado 28/07/2022 17:31

Volta Redonda - O Voltaço venceu o America por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira, dia 28, no estádio Raulino de Oliveira. Os gols do Volta Redonda aconteceram na volta do intervalo. O primeiro aos 14 minutos com Bruno Santos, e gol da virada tricolor veio aos 40 minutos, com o atacante Rafhael Lucas. Já Mauro Gabriel marcou para o America aos 40 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória de virada, o Volta Redonda se classificou para a semifinal da Taça Corcovado. Além disso, o Esquadrão de Aço garantiu a melhor campanha na classificação geral do Campeonato Carioca A2, com 26 pontos conquistados de 33 possíveis.

O próximo adversário do Esquadrão de Aço será o Olaria, na Rua Bariri. A Fferj ainda não definiu a data da partida. Antes, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço enfrenta o Botafogo-SP, domingo, dia 31, às 11h, no estádio Santa Cruz.