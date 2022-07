Os profissionais foram aprovados no processo seletivo em maio deste ano - Divulgação

Publicado 27/07/2022 23:54

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda iniciou a convocação para contratação de 50 cuidadores da área educacional e 30 auxiliares de Educação Infantil. Os profissionais foram aprovados através de uma seleção realizada pela Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE) em maio deste ano.

O processo seletivo ocorreu por meio de avaliação curricular, na qual foram pontuados títulos e experiência profissional. O secretário de Educação, Júlio Cyrne, disse que os exames médicos dos novos contratados terão início em 1º de agosto, com a volta para lotação nas escolas marcado para o dia 15 do mesmo mês.

“Devido as nossas necessidades urgentes, as etapas da capacitação serão desenvolvidas na prática nas unidades escolares e durante as discussões pedagógicas previstas no calendário letivo deste exercício”, comentou o secretário.