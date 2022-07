Atacante Rafhael Lucas marcou os dois gols do Voltaço - Divulgação/ VRFC

Publicado 26/07/2022 10:39

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1 na noite desta segunda-feira, dia 25, no estádio Raulino de Oliveira. Os dois gols do Esquadrão de Aço, na partida válida pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, foram marcados por Rafhael Lucas.

O Volta Redonda abriu o placar aos 15 minutos quando Thomas Kayck fez um lançamento para Luiz Paulo, que cruzou na área e Rafhael Lucas cabeceou para o fundo das redes. O segundo gol, ainda na primeira etapa, aconteceu aos 22 minutos.

Na segunda etapa da partida, aos 30 minutos, o Ypiranga ficou com um jogador a menos ainda, após Douglas receber cartão vermelho por uma falta forte em Wellington Silva. Já nos acréscimos, o Ypiranga-RS diminuiu com Hugo Almeida.

A vitória deixa o Volta Redonda mais perto da classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe sobe para o quarto lugar, com 26 pontos, faltando três rodadas para o final da primeira fase.

O próximo jogo do Voltaço pelo Campeonato Brasileiro será diante do Botafogo-SP, no domingo, dia 31, às 11h, no estádio Santa Cruz. Já pela A2 do Campeonato Carioca, a próxima partida será diante do America, na quinta-feira, dia 28, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da Taça Corcovado.