Medida atende a recomendação do Ministério da Saúde - Divulgação

Medida atende a recomendação do Ministério da SaúdeDivulgação

Publicado 24/07/2022 23:31

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda irá disponibilizar a vacinação contra a meningite C para profissionais de saúde. A aplicação da dose ocorrerá em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). A ação atende a recomendação do Ministério da Saúde.

A imunização será ofertada para os trabalhadores que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, da rede pública e privada. A vacina também estará disponível para os estudantes da área que atuam no atendimento na assistência dos serviços de saúde.

Para receber a vacina, os profissionais devem apresentar um comprovante de atuação, caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS. O médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, explica que a meningite é uma doença grave e, muitas vezes, letal.

“A vacinação é primordial para os profissionais de saúde, tanto na proteção individual quanto na coletiva. Ela contribui no controle da disseminação da doença, por isso, reforçamos que todos os profissionais em atividade tomem a vacina e atualizem seu cartão”, falou o médico.