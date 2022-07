Dados atualizados nesta quinta-feira, dia 21, em VR - Reprodução

Publicado 22/07/2022 01:19

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda atualizou nesta quinta-feira, dia 21, as informações sobre a covid -19 no município. De acordo com o boletim epidemiológico, mais duas mortes foram registradas desde o último informe no dia 19 de julho.

O total de óbitos, em decorrência da doença, desde o início da pandemia é de 1.428. Ainda segundo o informativo, os casos confirmados da doença são 890 e os dados compreendem o período entre 03 a 09/07 de 2022.

A taxa de ocupação de leitos corresponde ao número de pacientes internados: na rede pública, 12 pessoas em leitos clínicos e 22 em leitos de UTI. Na rede privada, 11 pacientes em leitos clínicos e 7 em leitos de UTI. Ainda segundo a SMS, 711.711 doses de vacina já foram aplicadas (entre 1ª, 2ª, 3ª e 4ª).