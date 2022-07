Obras contemplam a construção de pista de skate - Divulgação

Publicado 20/07/2022 22:42

Volta Redonda - Uma reforma geral acontece na Praça José de Assis Medeiros (Praça do Gato), na Rua Cravinas, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O investimento de cerca de R$ 600 mil, verba do Governo Federal, através da Caixa Econômica, e contrapartida da Prefeitura de Volta Redonda.

O serviço inclui construção de uma pista de skate, atendendo uma solicitação dos moradores. A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, disse que 70% da obra estão concluídos e, que além da pista de skate, toda área de lazer será modernizada.

“Vamos reformar a quadra poliesportiva coberta, instalar novos brinquedos no playground e ainda mesas para jogos de tabuleiro com bancos”, contou Poliana.

A obra na Praça do Gato, executada por uma empresa contratada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que também fiscaliza o serviço, ainda prevê troca do piso, pintura, tratamento paisagístico e nova iluminação.

“Iniciamos as intervenções em meados do mês de maio e a obra está adiantada. Acredito que dentro de um mês a população já possa usufruir do novo espaço de lazer do bairro”, informou Poliana.