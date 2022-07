As 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) da cidade irão realizar a aplicação do imunizante, a partir desta quarta-feira, dia 20 - Cris Oliveira

Publicado 19/07/2022 23:52

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda decidiu diminuir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A vacinação está disponível em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) da cidade, a partir desta quarta-feira, dia 20.

O intervalo, que era de oito semanas, passou a ser de 21 dias. Segundo o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, a ação visa aumentar a cobertura vacinal infantil.

“Com a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer infantil teremos em pouco tempo aumento da cobertura vacinal em crianças de 5 a 11 anos”, falou o médico.

No município, também foi ampliada para 19 unidades básicas a aplicação da primeira dose da CoronaVac. São elas: UBSs Rústico e Jardim Paraíba, além das UBSFs Jardim Belmonte, Conforto, São Lucas, 249, Siderlândia, São Geraldo, Água Limpa 1 e 2, Retiro 2, Belo Horizonte, Vila Mury, Açude 1, São Luiz, Volta Grande, Santa Cruz, Santo Agostinho e Vila Rica/ Três Poços. Esta ampliação também começa nesta quarta-feira.

A SMS ressalta que a CoronaVac (liberada para crianças a partir de 3 anos) segue com intervalo de 28 dias entre as doses. Os pais ou responsáveis precisam apresentar a caderneta de vacinas, CPF ou cartão SUS da criança, no momento da vacinação. As seguintes unidades funcionam com horário estendido até as 18h30: Siderlândia, 249, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.