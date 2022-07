Katerine Izidio Silvério e o filho Bryan no primeiro dia de vacinação contra covid-19 para crianças de 3 e 4 anos em VR - Cris Oliveira-Secom

Publicado 18/07/2022

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade começou nesta segunda-feira, dia 18, em Volta Redonda. A vacina aplicada é a CoronaVac e a recomendação é que sejam feitas duas doses do imunizante, no intervalo de 28 dias.

A aplicação da primeira dose acontece em oito unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 9h às 16h nos seguintes bairros: Rústico, Jardim Paraíba, Jardim Belmonte, Retiro 2, Belo Horizonte, São Luiz, Volta Grande e Santa Cruz. No ato da vacinação, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação da criança, comprovante de residência, CPF ou cartão SUS.

Neste primeiro dia, a equipe de enfermagem entregava um “certificado de coragem” para quem recebia as primeiras doses na UBS do Jardim Paraíba. A mãe de Bryan, 4 anos, Katerine Izidio Silvério, de 30 anos, levou seu filho para se vacinar na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Paraíba.

“Muitas pessoas estão pegando de novo e eu queria que a vacina para ele fosse logo liberada. A mãe fica mais preocupada com o filho do que com ela mesmo, então quando vi que liberou, vim correndo para vaciná-lo”, falou Katerine, que tomou duas das quatro doses já disponíveis para covid-19 na faixa etária dela.

Já Poliana Ferreira Queiroz, de 30 anos, além de levar o filho Murilo, 4 anos, para vacinar, também aproveitou e recebeu a quarta dose.

“Estava ansiosa demais esperando chegar este momento. Todas as pessoas precisam se vacinar e parar de acreditar nestas notícias mentirosas e ruins sobre a vacina. A prevenção é a melhor opção”, declarou Poliana, que ainda estava com o outro filho, Benício, de 2 anos, para tomar a vacina de gripe.

A Carolina Edit, de 23 anos, estava com os irmãos Maria Luiza, de 13 anos, e João Gabriel, de 4 anos. Todos receberam a vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira.

“Tomei a quarta dose, a Maria a terceira e o João a primeira. Só estava faltando ele e estávamos muito ansiosos, querendo logo que chegasse a vez dele tomar a vacina”, contou Carolina.

Sobre as outras idades, em Volta Redonda, as primeiras e segundas doses da vacina contra a covid-19 estão disponíveis para crianças a partir de 5 anos. A terceira dose para pessoas com 12 anos ou mais que receberam a aplicação de reforço há pelo menos quatro meses. Já a quarta dose está disponível para os de 18 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose há mais de quatro meses. Para estas faixas etárias, a vacinação acontece em todas as UBSs e UBSFs da cidade, das 9h às 16h. Sendo que dez delas atendem até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.