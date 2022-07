Publicado 18/07/2022 12:05

Volta Redonda - Um homem, de 46 anos, foi detido em Volta Redonda por dirigir embriagado. O flagra aconteceu no momento que o indivíduo conduzia um carro em zigue-zague no Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado.

A ação dos guardas municipais ocorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 18. Os agentes fizeram a abordagem e perceberam o homem, que não portava CNH (Carteira Nacional de Habilitação), tinha os seguintes sinais de embriaguez: olhos vermelhos, hálito etílico, pensamento confuso e fala desconexa.

Após consulta, os guardas municipais também constataram que ele estava com a CNH suspensa, tinha uma lesão na mão direita e o carro estava com o para-brisas trincado. Ainda segundo a GMVR, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, e por esse motivo, foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda, a 93ª DP. Ele foi preso em flagrante por conduzir veículo automotivo sob influência de álcool.