MEP-VR ouve estudantes do PVC sobre o querem para o munícipioDivulgação

Publicado 17/07/2022 00:08

Volta Redonda - Neste domingo, dia 17, Volta Redonda completa 68 anos de emancipação política. Para lembrar a data, o Movimento Ética na Política (MEP-VR) ouviu estudantes do Pré- Vestibular Cidadão (PVC) sobre o que querem para a cidade.

A maioria dos jovens e adolescentes (cerca de 80%) que participou da sondagem nasceu em Volta Redonda. Em suas respostas, eles manifestaram civicamente amor pela cidade. São ‘filhos, netos e bisnetos’ de VR, que manifestaram sonhos e preocupações com o presente-futuro do município.

“Parabenizo Volta Redonda pelo aniversário. Desejo que a cidade ofereça para nós jovens e todos mais oportunidades de emprego, melhore a saúde do povo, acabe com a poluição e garanta o acesso às universidades. Os meus avós quando vieram acreditaram na cidade e seguida meus pais, agora é nossa vez de continuar acreditando em uma Volta Redonda melhor”, disse a jovem Jaqueline, desempregada e aluna no PVC do MEP.

“Estamos de parabéns pela maturidade da cidade. Gostaria que em Volta Redonda tivesse mais oportunidade de emprego, e também que as escolas incentivassem mais os trabalhos comunitários. Ajudar as crianças e estudantes, desde cedo mostrando as belezas da natureza, dos espaços verdes e jardins, arrecadar as coisas para ajudar as pessoas, ensiná-los a fazerem e levar algo para os outros que precisam de algo. Sermos solidários”, enumerou a adolescente, Maria.

Volta Redonda, ao completar 68 anos, merece uma atenção especial. Nós volta-redondenses merecemos muitos presentes. Queremos uma qualidade de vida melhor, com mais saúde, sem toda essa poluição que causa tanto mal à saúde, que tenha melhor acesso à educação de qualidade, cultura, transporte decente, e outras coisas que fazem a cidade ser mais acolhedora. Parabéns Volta Redonda ”, falou a aluna Isabella.

O sociólogo, professor na UFF e conselheiro no MEP, Raphael Lima, também deixou sua mensagem sobre a cidade.

“Volta Redonda, como em cidades de grande porte, enfrenta muitos problemas como violências, desigualdades, problemas com a mobilidade e outras questões. Hoje, porém quero destacar: Volta Redonda carrega complexidades presentes nas grandes cidades como afirmei, mas na minha percepção, a poluição que se abate sobre a população é uma questão muito grave. Contudo, gostaria de destacar a importante data, algo positivo e historicamente forte da cidade. Volta Redonda por ser uma cidade acolhedora, a escolhi para trabalhar e viver com a minha esposa e filho. Muita gente de outros estados, do exterior quando nos visitam, ou mesmo os que retornam, já tendo residido aqui expressam reações positivas da forte acolhida da população. Os volta-redondenses são pessoas diferentes comparando as outras cidades, igualmente grandes. As pessoas daqui são acolhedoras”, falou Raphael Lima.