Publicado 16/07/2022 17:12 | Atualizado 16/07/2022 20:23

Volta Redonda - A exposição homônima do projeto #JuntosPelaCultura foi aberta no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A abertura aconteceu na manhã deste sábado, dia 16, e faz parte das comemorações pelo aniversário de 68 anos da cidade.

A mostra marca a aproximação entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o Centro Cultural Fundação CSN e o GACEMSS (Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva). A parceria entre eles foi firmada em julho do ano passado, e é responsável por parte da programação cultural do aniversário do município.

A mostra no Zélia Arbex reúne cerca de 30 obras do acervo das três instituições e no mesmo espaço também estão painéis com fotografias do coletivo Jongo di Volta.

“As pinturas, desenhos e impressões, que ficam isoladas durante todo o ano, serão reunidas num só espaço, que fica aberto à visitação até o dia 31 de julho”, explicou o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

A exposição pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e ainda aos finais de semana através das paredes de vidro da galeria.

“O #JuntosPelaCultura foi fundamental para a democratização da cultura em Volta Redonda. Em um ano de união, foram muitas realizações que tornaram a arte acessível em suas diversas formas”, disse Anderson.

Também participaram da cerimônia de abertura, a coordenadora do Centro Cultural da Fundação CSN, Giane de Carvalho; e a gerente do Gacemss, Ana Maria Canedo Cavalcante, a Tininha.

Atrações foram programadas para todo sábado para celebrar os 68 anos de Volta Redonda. O projeto Biblioteca Mais Perto, também ocorreu na Praça Rotary, com o objetivo de captar pessoas interessadas em fazer o cadastro para frequentarem a Biblioteca Raul de Leoni. Parte do acervo, com livros que contam a história de Volta Redonda e obras de autores da cidade, foi levada para a praça. Também houve contação de histórias para as crianças.

Ainda com o apoio da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), neste sábado, dia 16, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni aconteceu a tradicional Feira de Artesanato da cidade, além de apresentações de Roda de Capoeira e do grupo Jongo di Volta. Já no período da tarde, a população conferiu a Roda de Samba Bloco do Barba; na parte da noite, das 21 às 23h, o show fica por conta de Carol Karpezi.

Concerto de aniversário da cidade do projeto Volta Redonda Cidade da Música Divulgação

No Cine 9 de Abril, às 19h, o tradicional concerto de aniversário da cidade do projeto Volta Redonda Cidade da Música: apresentação da Orquestra de Cordas e solistas, o trompetista americano Charles Schlueter, o Grupo de Trompetes da UniRio e o Quinteto de Metais do Paraná, com participação de sopros e percussão da Banda de Concerto de Volta Redonda. A regência é da maestrina Sarah Higino.