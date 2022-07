Moradores também conferiram apresentações culturais em VR - Cris Oliveira

Publicado 17/07/2022 15:16

Volta Redonda - Uma série de eventos aconteceu na manhã deste domingo, dia 17, celebrou os 68 anos de emancipação de Volta Redonda. As comemorações ocorreram no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília. A festa também contou com o tradicional corte e partilha de um bolo de seis metros.

Os moradores conferiram as apresentações da Fanfarra de ex-alunos da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), do Coral e Banda Municipal, e um aulão de dança promovido pela SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) com alunos da Melhor Idade.

A moradora Leni Oliveira Coutinho, de 71 anos, chegou a Volta Redonda quando tinha 8 anos de idade. Ela fala sobre a alegria de ter construído uma história na cidade.

“Hoje eu vim à feira e aproveitei para prestigiar o evento de aniversário. Gostaria de parabenizar a cidade e agradecer. Tenho três filhos e três netos todos nascidos e criados em Volta Redonda. É motivo de muito orgulho para a gente fazer parte da cidade”, falou a moradora.

Já o aposentado Jorge Aguiar Guimarães, de 61 anos, morador do Açude IV, destaca que espera que a cidade continue se desenvolvendo.

“Espero que tudo melhore cada vez mais. Estamos saindo de uma pandemia, então a população está precisando de cuidado. Esperamos que a cidade cresça, que gere emprego, e é isso que as pessoas estão precisando. Volta Redonda é formada por um povo trabalhador e é emprego que a gente precisa”, disse o aposentado.

Durante a festa, o prefeito Antonio Francisco Neto lembrou as dificuldades ao assumir o governo municipal pela quinta vez e agradeceu a equipe de trabalho, a parceria com o governador Cláudio Castro e com parlamentares.

“Alguns meses atrás ninguém poderia imaginar que nós poderíamos comemorar o aniversário da cidade com uma grande festa. Hoje, estamos com o salário do funcionalismo em dia, metade do décimo terceiro salário pago e pagando rigorosamente em dia. Volta Redonda hoje tem mais de R$ 400 milhões em obras, uma parceria com o Governo do Estado. O município tem mais de 60 milhões de emendas (parlamentares) no orçamento. Mais uma vez obrigado a vocês por estarem aqui. Volta Redonda merece este carinho. É uma cidade diferente, porque tem um povo diferente. Uma população que acredita em sua cidade. Viva, Volta Redonda!”, comentou Neto.

Neto ainda aproveitou o evento para homenagear o vice-prefeito Sebastião Faria.

“Fiquei surpreso com esta homenagem, mas quero agradecer meu amigo Neto pelo carinho e a todos que ajudaram e ajudam a construir a cada dia a história da cidade”, falou Faria.

As celebrações seguem até a noite com Tarde do Rock com as bandas Iguanas e PrimaDama, a partir das 15h; e show Baile da Mari, às 19h30.