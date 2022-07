Os animais que serão submetidos ao procedimento foram cadastrados no último sábado, dia 16 - Cris Oliveira

Publicado 19/07/2022 00:32 | Atualizado 19/07/2022 00:34

Volta Redonda - O projeto itinerante “Caravana Pet”, que realiza castrações em cães e gatos de forma gratuita, começou às cirurgias nesta segunda-feira, dia 18, em Volta Redonda. Neste primeiro dia, 16 cadelas foram submetidas ao procedimento, que foi agendado no último sábado, dia 16. O agendamento ocorreu na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado (em frente à a prefeitura), onde o castramóvel está estacionado e também ocorrem as cirurgias.



A ação irá beneficiar 200 animais até agosto e faz parte de uma série de medidas do governo municipal efetuadas através do “Cidadania Animal”, que tem em vista o bem-estar e saúde animal. O “Caravana Pet” acontece através do Instituto Casa do Pai. A Prefeitura de Volta Redonda está apoia a ação, oferecendo o espaço, tendas e cadeiras.

De acordo com o prefeito Antônio Francisco Neto, o governo municipal tem obtido os avanços na causa animal.

“Acabamos de concluir o processo licitatório do Castramóvel, que deverá chegar no próximo mês. Além disso, o município vai ganhar também o Hospital Veterinário do Médio-Paraíba. Nosso objetivo é cuidar cada vez mais dos animais e da população da nossa cidade. Queremos ser referência na questão animal, assim como já somos em outros segmentos,” citou o prefeito.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Janaína Soledad, disse que a cidade investe em ações voltadas para os animais da cidade, que também envolve a saúde das pessoas.

“Além das cirurgias realizadas no CCZ, participamos recentemente do RJ Pet, do Governo do Estado, onde Volta Redonda conseguiu vagas de castração. Os animais eram levados em transporte viabilizado pela prefeitura para realizar as cirurgias. Hoje esse veículo é utilizado em ações de resgate a animais vítimas de maus-tratos, transporte nas campanhas de doação, atendimentos de suspeitos de esporotricose e leishmaniose, e outras ações direcionadas aos animais”, falou a coordenadora.

Ainda segundo a coordenadora, o programa ‘Cidadania Animal’ envolve todas essas ações e que as castrações são o grande pilar da proteção animal.

“Ela auxilia no combate aos maus-tratos (minimizando o abandono) e na saúde dos animais e das pessoas, diminuindo a possibilidade de transmissão de doenças dos animais”, frisou.

O morador do Eucaliptal, José de Alencar de Souza, conseguiu o agendamento para a cadela Meg.

“Há cinco anos sou tutor da Meg e estou aproveitando a oportunidade para castrá-la. Durante a palestra que assisti no sábado, para conhecer o procedimento e o pós-operatório, descobri que Volta Redonda vai ganhar um veículo para castração e um hospital veterinário. Isso era o que precisava para a nossa cidade. Os animais fazem parte do convívio da sociedade e se eles estiverem saudáveis, os seus tutores não correrão riscos de adquirir nenhuma doença. Além disso, a castração diminui o número de animais na rua”, disse o morador.