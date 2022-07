Com vitória fora de casa, o Voltaço sobe seis posições na tabela e entra novamente no G8 da Série C do Brasileirão - Matheus Romão

Publicado 19/07/2022 00:10

O Voltaço venceu o Manaus-AM por 2 a 1 pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Amazônia, na noite desta segunda-feira, dia 18.

Com um gol anulado, o Volta Redonda saiu atrás no placar, mas conseguiu virar na segunda etapa do jogo. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Bruno Barra e Lelê. Pira marcou para os donos da casa.

Com a vitória, o Voltaço sobe para a sexta colocação, com 23 pontos ganhos, faltando quatro rodadas para o final da primeira fase da Série C. Diante do resultado, a equipe entra novamente no G8.