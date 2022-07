O Hemonúcleo funciona no Hospital São João Batista e a captação de doadores é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h - Cris Oliveira

Publicado 19/07/2022 10:57

Volta Redonda - O Hemonúcleo de Volta Redonda diminuiu o intervalo de tempo para quem se tatuou ou colocou piercing. A partir de agora, os interessados poderão realizar a doação seis meses depois do procedimento estético. Anteriormente, o prazo mínimo era de um ano. De acordo com o coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, que medida foi possível por conta dos avanços tecnológicos.

“Os exames avançaram muito, com uma margem de acerto muito grande, e, com isso, conseguimos diminuir o período da janela imunológica, que é quando a pessoa está contaminada com algum vírus, mas ainda não conseguimos detectar. Desta forma, a Legislação decidiu atualizar este período de espera para que as pessoas que fizeram tatuagem possam doar novamente. Uma mudança muito importante e que, com certeza, irá aumentar muito o número de doadores, já que muitas pessoas deixavam de doar por conta da espera que era de um ano”, explicou o coordenador.

Ainda segundo o médico, antes do sangue ser liberado para transfusões, ele passa por duas triagens: a clínica e a sorológica.

“A triagem clínica é realizada antes da doação, que é quando os profissionais fazem o questionário para saber se aquela pessoa está apta a fazer a doação. Por exemplo, mesmo com a atualização, iremos seguir questionando se a tatuagem foi feita em local seguro, higiênico e o tempo que tem o processo. Já após a doação, são feitos exames para saber se tem alguma alteração no sangue. Com isso, a transfusão tem 100% de garantia que é de boa qualidade”, destacou o médico.

O Hemonúcleo de Volta Redonda precisa com urgência de doações, principalmente dos tipos sanguíneos: A positivo e O negativo. O Banco de Sangue funciona no Hospital São João Batista (HSJB) e a captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Não é necessário o agendamento para a realização da doação e nem estar em jejum. O telefone para outras informações é: (24) 3339-4242 (ramal 325 e 326).

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis); estar em boas condições de saúde; aguardar dois dias se foi vacinado contra a covid-19 com a vacina CoronaVac e esperar sete dias se foi vacinado contra a covid-19 com outro imunizante.