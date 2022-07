Bruno Santos marcou o gol do Voltaço, o seu 10º na competição - Divulgação

Publicado 21/07/2022 18:06 | Atualizado 21/07/2022 18:10

O Voltaço empatou com a Cabofriense em 1 a 1, em partida válida pela 5ª rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca A2. O jogo foi na tarde desta quinta-feira, dia 21, no estádio Correão.

O artilheiro da competição, o atacante Bruno Santos, marcou para o Voltaço logo no início do jogo, e agora está com dez gols. Cadu marcou para a Cabofriense na segunda etapa aos 34 minutos. Aos 35 minutos do segundo tempo, o Esquadrão de Aço, o Voltaço ficou com um jogador a menos depois que Edgar recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com o resultado, o Volta Redonda entra no G2 do grupo B, com dez pontos ganhos. Na classificação geral, o time abre três pontos para o segundo colocado e precisa de um empate na última rodada diante do America para se garantir, matematicamente, como primeiro colocado. Esta partida será na quinta-feira, dia 28, às 14h45, no estádio Raulino de Oliveira.

Antes, o Voltaço enfrenta o Ypiranga-RS, segunda-feira, dia 25, às 20h30, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.