Jovens de Volta Redonda participam da Glocal Experience no Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 22/07/2022 07:07

Jovens de Volta Redonda participaram da Glocal Experience na semana passada na Marina da Glória, Rio de Janeiro. O evento inclui intervenções artísticas e culturais, música, cinema, gastronomia, interatividade e espaço para diálogos e debates com personalidades do setor e o público em geral.

Cerca de 60 jovens viajaram através de uma parceria entre a Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro e a Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv), com apoio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

“Numa atividade construída a muitas mãos, com o convite da Secretaria Especial da Juventude Carioca do Observatório Internacional da Juventude, com todo suporte e auxílio municipal da Smac e também da Fundação CSN, os jovens tiveram a experiência de participar de discussões e troca de conhecimento sobre os desafios do desenvolvimento sustentável”, contou a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez.

Os adolescentes, que têm entre 15 e 17 anos, participam da rede municipal de atendimento que inclui o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), FBG (Fundação Beatriz Gama) e DPB (Departamento de Proteção Básica) e de projetos sociais da cidade como Garoto Cidadão da Fundação CSN e coletivos de juventude.

“Nossos jovens, além de participarem de um evento muito interativo, puderam fazer parte das salas de discussões e dialogar, por exemplo, com o ator Douglas Silva, que participou da última edição do programa Big Brother Brasil. Buscar a participação da nossa juventude voltarredondense em espaços como esse na capital é o papel da articulação da Coordjuv junto outras secretarias municipais”, falou Larissa.