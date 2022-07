Obra de ciclovia segue em Volta Redonda - Cris Oliveira

Publicado 27/07/2022 10:34

Volta Redonda - A construção de ciclovias segue em Volta Redonda dentro do Plano de Mobilidade Urbana. Hoje, o serviço acontece em frentes de trabalho e são realizados por duas empresas.

Um dos trechos é entre os bairros Santa Cruz e Voldac, na Avenida Nossa Senhora do Amparo. O serviço está na etapa de construção do meio-fio e sarjeta, com 500 m de meio fio e 350 m de sarjeta. Os funcionários se preparam para começar a pavimentação em cimentado do piso da ciclovia.

Já perto da passarela da CSN, entre os bairros Ponte Alta e Conforto, já foram feitos 300 metros de base do solo, alargamento e meio-fio. A previsão para a próxima semana é asfaltar o primeiro trecho. Outro trecho de obras fica da Vila Santa Cecília à rodoviária, no Centro, já foram feitos 170 metros de meio-fio, com a base do solo sendo feita neste momento, para, em seguida, o local ser asfaltado.

A intenção da construção dos 18 quilômetros de ciclovia, que ficarão no entorno da Usina Presidente Vargas e entre os bairros Santa Cruz e Niterói, é interligar todas as pistas exclusivas para bicicletas na cidade. A ideia é agilizar deslocamento e estimular o uso deste tipo de transporte de uma forma segura.