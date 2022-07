Equipes da prefeitura fizeram uso de uma lancha para registrar a dimensão da mancha - Cris Oliveira

Equipes da prefeitura fizeram uso de uma lancha para registrar a dimensão da manchaCris Oliveira

Publicado 26/07/2022 14:16

Volta Redonda - A origem de uma mancha de óleo no Rio Paraíba do Sul é investigada em Volta Redonda. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e a Defesa Civil da cidade após receberem denúncias agiram e acionaram o Inea (Instituto Estadual do Ambiente).

Segundo relatos, a mancha começou a ser vista do bairro Ponte Alta e chegou até a região do Fórum, no bairro Aterrado. As equipes utilizaram uma lancha para registrar a dimensão do vazamento, que atingiu uma aproximadamente uma faixa de sete quilômetros. O óleo está concentrado à margem esquerda do rio, sentido jusante.

Os órgãos responsáveis pelo abastecimento de água foram avisados, como também as empresas que realizam a captação ao longo do leito do Paraíba do Sul. As informações do O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), até o início da tarde desta terça-feira, dia 26, indicavam que a mancha de óleo não afetaria o abastecimento de água.