Questionário sobre a qualidade do ar e som em Volta RedondaDivulgação

Publicado 26/07/2022 13:52

Volta Redonda - O MPF (Ministério Público Federal) realiza uma pesquisa sobre a qualidade do ar e do som em algumas áreas no entorno da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e do Pátio da pilha de escória no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. O questionário pode ser respondido através do link https://forms.gle/rz2Qo2ug7TQDLw1i7