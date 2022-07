Sede da Semop de Volta Redonda foi inaugurada nesta sexta-feira, dia 29, na Ilha São João - Geraldo Gonçalves/PMVR

Sede da Semop de Volta Redonda foi inaugurada nesta sexta-feira, dia 29, na Ilha São JoãoGeraldo Gonçalves/PMVR

Publicado 30/07/2022 06:07 | Atualizado 30/07/2022 10:13

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 29, foi inaugurada a sede da Secretaria de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, na Ilha São João. O espaço, que já abrigava a Central de Atendimento Único (CAU) e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp), ganhou salas remodeladas, móveis e computadores novos e modernos.

O local recebeu o nome de Luiz Carlos Monteiro Barbosa e o auditório da unidade foi batizado de Nancy Andrea de Mattos Barbosa, em homenagens póstumas aos pais do secretário Municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Antonio Francisco Neto foi homenageado e recebeu uma camisa da Semop com a inscrição “01”, jargão usado para se referir ao comandante. Em seu discurso, Neto aproveitou para agradecer ao secretário Luiz Henrique, que recebeu uma placa de homenagem pelos serviços prestados à Volta Redonda.

“Quando o governador Cláudio Castro esteve em Volta Redonda, eu falei sobre a pessoa honesta, séria e competente que o Henrique é. Não tenho dúvidas de que você será comandante geral da Polícia Militar um dia, fazendo um belíssimo trabalho. Com certeza você é um orgulho para seus pais e toda a sua família. Você merece todo o nosso respeito e agradecimento. Agradeço a você e todos os familiares por permitir homenagear seus pais. Tenho certeza que, em pouco tempo, Volta Redonda será a cidade mais segura do estado, quiçá do Brasil”, falou Neto.

O secretário da Semop, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, comentou sobre a homenagem feita a seus pais.

“Falar deles é muito difícil, se sou policial é graças a eles. Me perguntaram qual a relação deles com Volta Redonda, e posso dizer que eles colecionavam todos os jornais da cidade. Ficavam felizes com as vitórias de Volta Redonda e se entristeciam com as derrotas. Hoje, eles estarão presentes em meu coração, meus pensamentos e todos os dias comigo em Volta Redonda”, disse o secretário.

O secretário Luiz Henrique também destacou que Volta Redonda já conta com o programa estadual “Segurança Presente”, com reforço policial de 20 homens nas áreas comerciais da cidade; a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) com 44 militares e 700 novas câmeras de monitoramento que serão instaladas na cidade.

“Nós estamos terminando os últimos detalhes para que Volta Redonda receba, em breve, o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), aumentando o policiamento nas regiões do Retiro e Aterrado. Já as câmeras ficarão à disposição das forças de segurança e iniciativa privada. Agradeço ao prefeito Neto que acreditou no nosso projeto, porque ele entende que segurança pública é qualidade de vida à população”, citou Luiz Henrique.

A cerimônia de inauguração ainda contou com a presença dos familiares dos homenageados, além de outros secretários municipais e vereadores e representantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil e Defesa Civil Municipal.