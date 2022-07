Até o momento, local funciona 24 horas no bairro Aterrado - Cris Oliveira

Publicado 29/07/2022 10:29

Volta Redonda - A Central de Testagem para covid-19 em Volta Redonda terá um novo horário de funcionamento a partir desta segunda-feira, dia 1º de agosto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida acontece por conta da queda no número de casos positivos para doença.

“Acompanhamos a situação epidemiológica diariamente e percebemos que está ocorrendo uma queda progressiva no número de casos confirmados da Covid-19 em Volta Redonda. Em comparação com a última semana de junho e a semana atual de julho houve uma redução de 70% no número de casos confirmados, de 1.117 para 285. Importante ressaltar que ainda não fechamos o mês de julho, mas nota-se a redução expressiva”, falou o médico sanitarista da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos.

A unidade 24 horas passará a atender das 7h às 19h, todos os dias, de segunda a domingo. A Central de Testagem fica no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, na Rua Dep. Geraldo Di Biase, número 80, bairro Aterrado.

Ainda segundo os dados da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, na semana do dia 26 de junho, por exemplo, a média móvel de casos confirmados era de 241,9%. Cerca de um mês depois, na semana dia 24 de julho, a média móvel de casos é de 39,1%, até o momento.

A testagem para covid-19 continua nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) da cidade, das 08h às 16h. Sendo que algumas unidades funcionam com horário estendido até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, São Lucas, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.