Equipamento facilita manuseio dos pacientes, melhorando atendimento e reduzindo lesões na equipe de enfermagemDivulgação/Secom PMVR

Publicado 17/08/2022 19:28 | Atualizado 17/08/2022 19:29

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR/Hospital do Retiro) em Volta Redonda, adquiriu um elevador elétrico para transferência de pacientes em leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva). O aparelho tem a função de mover, no próprio leito, pacientes com dificuldade de movimentação, seja por doença, ferimento, deficiências físicas, idosos ou obesos. Além disso, o equipamento também pode auxiliar na reabilitação de pessoas acamadas.

De acordo com o diretor médico do HMMR, Rogério Almeida, o elevador facilita os cuidados da equipe de enfermagem, porque suspende o paciente para movê-lo no leito - para trocar curativos ou tomar um banho, por exemplo - e torna o atendimento mais humanizado. “O aparelho ajuda a equipe de enfermagem na movimentação do paciente com muito mais eficiência, conforto e segurança”, disse.

O equipamento, que tem a capacidade de movimentar um paciente de até 200kg, também otimiza o atendimento e melhora a qualidade de vida das equipes de enfermagem, reduzindo a incidência de doenças ocupacionais nos profissionais de saúde.

“O objetivo é cada vez mais adquirir equipamentos modernos que ajudem na recuperação dos pacientes e, ao mesmo tempo, possibilitem um atendimento de qualidade e humanizado”, ressaltou a diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury.

Novos leitos clínicos

As obras dos 30 novos leitos clínicos no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful também estão avançando, de acordo com a diretora. A previsão é que os novos leitos estejam liberados em setembro. De acordo com a direção do Hospital do Retiro, o valor investido é de aproximadamente R$ 1,3 milhão, com recursos próprios do município.

Os novos leitos ficarão no terceiro andar do prédio anexo ao hospital. Após a conclusão, a capacidade de atendimento irá aumentar cerca de 20%, passando de 152 para 182 leitos.

“Com esta obra, ampliaremos o número de leitos para continuarmos melhorando a qualidade no atendimento dos nossos pacientes, além de ajudar a desafogar outras unidades. Dessa maneira, seguimos investindo para assegurar o acolhimento humanizado e melhorar a experiência ao paciente, proporcionando a ele conforto, comodidade e funcionalidade”, disse Márcia Cury.