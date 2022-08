Organizadores pedem que motoristas evitem as proximidades do shopping entre as 21h30 de sexta-feira (19) e as 3h do sábado (20) - Semop/Secom PMVR

Publicado 18/08/2022 11:24

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, promoveu uma reunião de trabalho para preparar a cidade para grandes eventos no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. O shopping fica na Rodovia dos Metalúrgicos, uma das principais vias do município. O objetivo da reunião, que envolveu o setor de segurança do shopping, a secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), foi organizar os acessos e criar um plano alternativo de estacionamento nas imediações do shopping, quando há grandes eventos. Dentro desse planejamento, o primeiro deles será o show da banda mineira Skank, nesta sexta-feira (19).

A reunião aconteceu no próprio shopping, na quarta-feira (17), para que as equipes pudessem idealizar o plano alternativo de estacionamento, evitando maiores problemas no tráfego da rodovia, coibindo o estacionamento irregular, e ainda que carros não fiquem trancados em estabelecimentos próximos, como aconteceu recentemente quando cerca de 50 veículos ficaram presos no estacionamento de um hipermercado ao lado do shopping. Haverá ainda uma área reservada aos táxis, oferecendo mais segurança aos frequentadores.

A Guarda Municipal de Volta Redonda e a STMU estarão no evento, para fazer a sinalização e orientação dos motoristas, garantindo mais segurança. Mesmo assim, os organizadores pedem que os motoristas evitem circular nas proximidades do shopping, no período do evento, das 21h30 de sexta-feira até às 3h do sábado (20).

“É importante o poder público achar alternativas a fim de atender à demanda da população, para que todos possam ter o seu momento de lazer com tranquilidade”, afirmou o secretário Luiz Henrique.

Participaram da reunião o subcomandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula; o representante da SMTU, Ronaldo Bento; o gestor de Segurança e Estacionamento do Park Sul, Paulo Cesar Rocha; e o presidente da Cooperaço (cooperativa de táxis), Clovis Barbosa da Silveira.

