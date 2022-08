Tanque tem maior capacidade e vai evitar troca constante de cilindros - Divulgação/Secom PMVR

Tanque tem maior capacidade e vai evitar troca constante de cilindrosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 18/08/2022 14:21

Volta Redonda - Equipes da secretaria municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda estão finalizando a instalação de um novo tanque de oxigênio para abastecer o prédio cedido pela Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) à prefeitura, para receber os pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Agostinho, durante a reforma da unidade de saúde. A base para receber o novo equipamento (com capacidade para 1.730 m³) foi construída pela secretaria municipal de Infraestrutura (SMI).

De acordo com o engenheiro Fernando Micheloni, que coordena o trabalho de instalação dos gases medicinais, a opção por instalar um novo tanque em substituição aos atuais cilindros - que têm menor capacidade e precisam ser trocados com frequência - vai trazer uma boa economia aos cofres públicos.

“Mesmo que seja um espaço temporário, se utilizássemos os cilindros, o custo seria maior para abastecimento de oxigênio, sem falar na movimentação de caminhões. E como a reforma da UPA será uma obra considerada longa, a instalação do tanque vai gerar economia para o município”, explicou Micheloni, acrescentando que algumas instalações para distribuição de gases usaram material reaproveitado, cortando custos para a prefeitura.

“Como existiam tubulações de oxigênio, de vácuo, de ar comprimido nunca usadas no prédio da SMS, onde funcionava o antigo Hospital Santa Margarida, conversei com a secretária de Saúde e aproveitamos parte desse material para fazer essas instalações. Com isso, a gente conseguiu reduzir o custo, que seria em torno de R$ 70 mil para aproximadamente R$ 18 mil”, disse o engenheiro.

Para receber o atendimento dos pacientes da UPA, o quarto andar do prédio da Faetec recebeu intervenções como instalação de divisórias em drywall e portas para ajustamento dos espaços; revisão das estruturas elétricas, incluindo instalação de novo gerador; readequação da parte hidráulica com implantação de lavatórios em todas as salas e de chuveiros nos sanitários.

Além de rede provisória de gases medicinais para as salas vermelha e amarela, o prédio também recebeu limpeza das calhas e coberturas das varandas; limpeza da área externa; pintura geral. “A previsão é que a transferência dos atendimentos dos pacientes seja feita no fim do mês, entre os dias 29 e 31 de agosto”, afirmou o coordenador da UPA Santo Agostinho, Israel Carlos.

Com R$ 1,9 milhão em recursos já liberados pelo Governo do Estado, a UPA Santo Agostinho será totalmente reformada e ampliada. O objetivo é organizar os fluxos para melhor atendimento aos pacientes e seus familiares, e melhor condição de trabalho aos funcionários.