Artista plástica Ana de Nigris dá aulas gratuitas no colégio e pintou um retrato da ex-secretária para a sala multiuso - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 25/08/2022 11:09 | Atualizado 25/08/2022 15:01

Volta Redonda - O Colégio Getúlio Vargas, unidade da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), comemorou o aniversário de 69 anos nesta quarta-feira (24), com a inauguração das "Salas Multiuso, de Leitura e Biblioteca Integradas”. O novo espaço leva o nome da professora Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, em homenagem à ex-secretária municipal de Educação e ex-presidente da fundação, que faleceu em julho.

Durante a cerimônia, o diretor geral do Colégio Getúlio Vargas, Edmilson Silva, contou que Tetê, então presidente da Fevre, proporcionou que a unidade fosse indicada pela secretaria municipal de Educação (SME) para elaborar um projeto e concorrer à verba do Governo Federal.

“O projeto desenvolvido pelo Getúlio Vargas foi o espaço multiuso, com acessibilidade para atender também os alunos com deficiência. Com a aprovação, a instituição recebeu R$ 20 mil, investidos em sua totalidade na implantação do novo espaço. Por isso, e por tudo que a professora Therezinha fez pela Educação em nosso município, é justa a homenagem”, falou Edmilson Silva.

O local que abriga as "Salas Multiuso, de Leitura e Biblioteca Integradas” foi totalmente reformado, recebeu nova pintura, layout, mobiliário e equipamentos como impressoras e computadores com acesso à Internet, além de material específico para Pessoas com Deficiência (PCDs).

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, afirmou que o aniversário era do colégio, mas quem ganhou o presente foi a comunidade escolar. “A direção da escola está de parabéns e tem agora o desafio de ocupar este lugar, torná-lo vivo, cheio de alunos e professores. Este espaço, com certeza, vai ser referência para as outras quatro unidades da Fevre, assim como os avanços na área da educação especial implantados pelo Getúlio”, disse Caio, lembrando a importância da professora Therezinha em todo este processo de mudança e modernização do ensino público. “É um desafio muito grande substituí-la”.

“Mesmo completando 69 anos, o nosso tradicional colégio tem alma jovem, sempre em busca de aprimoramento e modernidade para que o melhor ensino seja oferecido. E para isso, conta com a cooperação dos mais de mil alunos, suas famílias, além dos mais de 100 funcionários”, disse o secretário de Educação, Júlio Cyrne, ressaltando que melhorar a estrutura das unidades para ofertar ensino de qualidade para os alunos era uma das muitas lutas de Tetê à frente da SME.

“Muito obrigado por nos deixar fazer esta homenagem. Sua mãe é inesquecível”, falou Júlio para o filho de Tetê, Thiago dos Santos Gonçalves Assumpção, que representou a família na cerimônia.

Thiago também descerrou o pano que exibiu uma surpresa para todos. A artista plástica Ana de Nigris, especializada em retratos, dá aulas gratuitas aos alunos do Getúlio Vargas e pintou o rosto de Therezinha Gonçalves para o acervo da sala multiuso.

“Quero agradecer a todos vocês, profissionais da Educação, que sempre tiveram muito carinho e respeito pela minha mãe. Com todas essas homenagens, vejo que a missão dela aqui foi cumprida”, afirmou Thiago.

Também estavam na cerimônia de inauguração a diretora do departamento pedagógico da fundação, Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho, que ressaltou a importância do espaço para a comunidade escolar, e também enalteceu a vida profissional e pessoal de Tetê; a bibliotecária Patrícia Torturella, que será responsável pela sala multiuso; o aluno Otávio de Souza Costa Junqueira, que está no 3º Ano do Ensino Médio, mas estuda na instituição desde o 6º Ano do Ensino Fundamental, e representou os estudantes; além de professores e funcionários do Getúlio Vargas.