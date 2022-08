Parceria vai levar atividades culturais, de esporte e lazer gratuitas para a população por meio da entidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Parceria vai levar atividades culturais, de esporte e lazer gratuitas para a população por meio da entidadeCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/08/2022 15:27

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e os secretários municipais de Cultura (SMC), Anderson de Souza, e de Esporte e Lazer (Smel), Rose Vilela, receberam o presidente do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo) do município, Levi Freitas, e representantes da unidade do Sesc (Serviço Social do Comércio) de Barra Mansa na tarde desta terça-feira (23). O encontro foi para firmar parceria para realização de atividades culturais, de esporte e lazer gratuitas para a população por meio da entidade.

“O Sicomércio fez a articulação entre o Sesc e a prefeitura, que vai permitir a ampliação na oferta de atividades nas áreas de Cultura, Esporte e Lazer em Volta Redonda. A entidade vai trazer os eventos e o município vai garantir a estrutura dos espaços públicos a serem ocupados”, explicou o prefeito Neto, acrescentando que a quantidade e periodicidade das ações tornam pioneira essa parceria entre a prefeitura e o Sesc.

O presidente do Sicomércio, Levi Freitas, reforçou que o objetivo é deixar mais presente em Volta Redonda o papel social do Sesc. “O município tem ótimas estruturas para receber as atividades e todos se beneficiam. O Sesc amplia seu alcance e a população tem mais opções nas áreas de cultura, esporte e lazer”, disse.

Na área cultural, o analista de Cultura do Sesc, Lucas Cabral, anunciou a união dos projetos Cine Zumbi, da prefeitura – que apresenta nesta sexta-feira (26), o filme “Medida Provisória”, com o Cine Sesc, da entidade, com sessões semanais no Memorial Zumbi. A primeira sessão - do projeto conjunto - está prevista para o dia 5 de outubro.

Em novembro próximo, a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, recebe o projeto “Sesc Nova Música”, que promove encontro de artistas da cidade com nomes do cenário nacional. “Será num fim de semana com hip hop no sábado e samba no domingo”, avisou Lucas Cabral, que também lembrou o evento neste domingo (28), de encerramento do Mês da Juventude, também na Praça Brasil, com show de Luccas Carlos (hip hop/rap) pelo projeto “Sesc pelas Cidades”, numa parceria com a Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv).

“Esta parceria será um marco para Volta Redonda. O Sesc fará atividades de forma contínua no município em diversas áreas da Cultura. O audiovisual e a música estão presentes neste primeiro momento, mas tenho certeza que as ações conjuntas vão expandir cada vez mais”, afirmou o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

Ginásio do Skate vai receber projeto ‘Sesc + Esporte’

Na área de Esporte, o evento que marca o lançamento da parceria entre a Smel e a entidade é o “Sesc + Esporte”, que prevê a ocupação do Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no Jardim Tiradentes. A partir do dia 7 de setembro, o local vai receber, por dois meses, apresentações e aulas de skate promovidas pelo Sesc, que também fará nova pintura no ginásio. As obras de manutenção na pista, arquibancadas e vestiário ficarão por conta da prefeitura.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, também comemorou a parceria com o Sesc. “As atividades trazidas pela entidade vêm para agregar às ações da prefeitura e, no caso do Ginásio de Skate, ainda vai deixar um legado para a cidade, com a revitalização do espaço”, disse Rose, anunciando que a parceria também rendeu a participação do bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gavio, na abertura dos Jogos Estudantis 2022, em 16 de setembro.

Também estavam na reunião a gerente da unidade do Sesc em Barra Mansa, Flávia Genefra; o coordenador Técnico da unidade, Felipe Assis; e o analista de Esporte e Lazer do Sesc, Daniel Marujo. “Juntamente com a ação de skate no ginásio municipal, o município também recebe outras modalidades, pelo projeto, na ‘Arena Sesc + Esporte’, que será montada no shopping Park Sul, no mesmo período com Basquete 3X3, minivoleibol, tecbol e outros”, lembrou Felipe Assis.